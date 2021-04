J’aime manger !

J’aime imaginer !

J’aime dévorer…



J’aime imaginer que les autres me dévorent, que l’esprit m’absorbe, que tout autour de moi explose.

J’aime ne faire plus qu’un avec le monde, comme une osmose, une danse qui me décompose à mesure que mon cerveau se nécrose et que mes névroses explosent.



Le sens n’est pas une obligation, le son et le rythme son parfois plus important.



Alors pense à moi

Alors mange-moi



Je ne suis pas comme toi, mais ça n’empêche pas

Joue avec moi, imagine moi, amuse toi.

Je suis comme toi, pas très diffèrent juste un peu plus menaçant.



Fais-moi l’amour, joue-moi des tours.

Rend moi accroc, rend moi beau, fait moi idiot

Fais-moi de paille ou de bois, avec ou sans voix, pour ou contre les lois

Fais-moi citrouille à minuit, croque mitaine aux longues dents, chenapan ou briguant, sorcier ou mangeur d’enfant



Je ne suis pas comme toi, ça tombe bien tu n’es pas comme moi



Viens et danse, met de la couleur, met de la candeur, fait de cette farandole une symphonie hypnotique, une danse érotique, comme dans un monde psychédélique.



Ca n’est pas plus compliqué ! C’est pour ça que l’on écrit, c’est pour cela que l’on lit…



Oublier, s’enivrer, expérimenter, transfigurer, évoluer, appréhender.



Faire de notre monde, un univers plus coloré !



Aussi à l’image de mon verbe, colore moi, transforme moi, imagine moi, transfigure moi, mange-moi dévore moi, aime moi, déteste moi, fais de moi l’homme que tu vois en toi.



C’est comme une étrange frustration



C’est comme toucher le fond



Ca n’est pas une description



Mais un soupçon d’imagination….



