Aabir HAYI

Après un diplôme en Finance et Comptabilité dans une Ecole de Commerce, j'ai choisi de suivre un Master Trésorerie à l'IAE de Rennes et mettre en pratique mes connaissances à travers un stage en Trésorerie Middle Office avec un projet de découvrir les différents métiers de la trésorerie.

Actuellement, je suis une jeune diplômée déterminée et motivée, à la recherche de mon premier emploi dans le domaine de la trésorerie.



Mes compétences :

Gestion de la trésorerie

Organisation et optimisation de la trésorerie

Gestion du risque de crédit

Gestion du risque de taux

Gestion du risque de change

VBA

Gestion des pouvoirs bancaires

Consolidation

Contrôle interne

Gestion des moyens de paiement

Réconciliation EMIR

Prévisions de trésorerie, Reporting

Credit management

Logiciels de trésorerie

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Pack Office

Principes comptables

Cash Management

Financial Analysis

Treasury Operations > Treasury management

Credit Default Swap

Derivatives

European Market Infrastructure Regulation

Reconciliations

Bloomberg Software

Microsoft Office

Reuters Financial Applications