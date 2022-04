Abagana Mahamat KACHALLAH

Je suis Kachallah Abagana Mahamat ingénieur junior télécommunications et réseaux puis développeur d'application de formation à l'école centrale des logiciels libres et de télécommunications.



Mes compétences :

services réseaux

base de donnée

programmation en java

ATM,FRAME RELAY

administration sous linux

cisco, It essentials

Télécommunications

HTML,CSS,PHP

GSM, GPRS, EDGE, UMTS

SVI (Serveur Vocal Interactif)

Python

webservices

Téléphonie sur ip (Asterisk & FreeSwitch)

Sécurité des réseaux sans fils (Radius)

Ldap

plateforme de facturation A2billing

Wordpress