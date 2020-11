Abbassi OBEYDI

Passionné par les nouvelles technologies, j'ai parcouru différents domaines pour découvrir le monde du web. Aujourd'hui je travaille avec une équipe professionnelle et dans un environnement technique basé sur l'architecture MVC et une stack technique à la pointe avec les frameworks Laravel/VueJs.



J'ai pu apporter au cours de mes différentes expériences, mon énergie, mes connaissances et ma motivation afin d'accompagner nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs et de réussir leurs réalisations web.



De manière générale, j'interviens à plusieurs niveaux: Prendre la direction sur des sujets techniques, Rédaction de dossiers d'architecture et de documents d'exploitation, accompagner les développeurs lors des différentes phases des projets (support technique, méthodologies Scrum Agile, réception technique).



Mes compétences :

PHP 5/7 , Laravel, VueJS (2/3), JS, JQuery, HTML 5, CSS 3/SCSS/LESS, Ajax, SEO, SQL, Ui/UX, Développement web, Webmaster, Wordpress