Abbès AMARA

Jacobs Douwe Egberts Professional

Compte Clé National Ventes B to B Restauration Hors Foyer



MISSIONS =

Ventes de concepts avec services, mise en place du business plan par client (10 grands comptes), pilotage des plans d’actions et suivi des indicateurs de résultats, animations de réunions avec les prescripteurs en région, prospections de grands comptes nationaux et régionaux.

Co-rédaction (RC,CCAP,CCTP) d’appels d’offres pour des solutions exclusives auprès d'entités publiques.



* Clients et prospects grands comptes;

SRC (société de restauration collective) et centrales de référencement =

Sodexo (dont Lenôtre, Comrest, Sogeres, Sherpas) Elior (dont Ansamble & Alsacienne de restauration), Api, Restalliance (dont Restappro), Casino R2C (dont St Once), Akté services, Vitalrest, Shcb, Ami2 (dont CHR-HA), Cacic



SANTE (groupe privé donneur d'ordre) =

(Korian, Orpéa, DomusVi, Le Noble âge, Ramsay/Générale de santé, Elsan, Médipôle, Capio, Kapa)



* 7 000 K€ de C.A net avec 450 clients

* 2 300 K€ de contribution soit 33% du C.A net

* Croissance volume de 10% et de 25,50% en valeur (2016 versus 2007)



Mes compétences :

Consolidations