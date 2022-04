Avec près de deux ans d'expérience en commercial export/achats/approvisionnements, et des connaissances en logistique, je suis actuellement en recherche active d'un poste sur un poste à visée internationale dans le domaine des achats, export et/ou de la logistique en Région Parisienne.



COMPETENCES

• Anglais: courant (B2)

• Espagnol: courant (C1)



SAP Achats et stocks

Processus d’approvisionnement: Demande d’achat, commande d’achat, entrée de marchandises, contrôle de factures

Données de base: Fiche fournisseur, fiche article

Approvisionnement automatisé: Planification des besoins en composants (MRP), détermination de source d’approvisionnement

Transferts: Transfert de stock entre magasins, transfert de stock entre divisions

Inventaire: Préparation et réalisation de l'inventaire

Analyses dans la gestion des stocks: Synthèse des stocks, état dynamique des stocks, mouvements de stock







Mes compétences :

Communication évènementielle

Phoning emailng faxmailing

Commerce international

Marketing opérationnel

Prospection