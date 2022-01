Abd Elmajid BOUMMANE

Déploiement et administration de systèmes et réseaux d’entreprise

Gestion de Parc et Télémaintenance : Serveurs, PC, Laptop

Gestion de parc d’impression

Assistance Technique

Gestion de sauvegardes

Etude & Réalisation des projets de restructuration d’architecture réseaux

Intégration et mise en production de nouvelles applications

Assurer la continuité de l'activité : monitoring et supervision

Diagnostiques des incidents et mise en œuvre correctives (logiciels et

matériels).

Mise en place de procédures techniques

Installation et configurations des Serveurs et des postes clients, Migration des

Serveurs

Mise en place des propositions commerciales et administration des ventes ou

achats

Gérance de l’équipe technique.

Audit et conseil spécialisés aux entreprises

Elaboration et mise en œuvre de plans de développement informatique

Environnement technique :

Windows NT/2000/2003/2008/Storage/XP/Vista/Seven, Msdos,

Exchange, Serveurs Antivirus, ISA server, NAS, Linux- UBUNTU et

MANDRIVA, Mac OS X , PackOffice 2003/2007, Microsoft Outlook,

Thunderbird, Firewall, Wifi, LAN/MAN/ WAN , Windows mobile et

Blackberry, iPaq, Matériel cisco, solution CPL, logiciels : sage et Navision,

Web JetAdmin HP, VMware, Pcvirtuel



Mes compétences :

Informatique

Administration réseaux

Réseaux informatiques & sécurité

Virtualisation

Gestion de projet

Microsoft Exchange

Microsoft windows

Cyberoam

Windows server2012 R2

Windows 10