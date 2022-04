Abdallaoui ANISSA

Actuellement étudiante en 5ième année à l'ENCG de Kénitra, je suis à la recherche d'un stage à partir du mois de février 2015 pour une période de 2 mois, dans le domaine du marketing/communication/publicité. Au cours de ce stage, j’espère pouvoir explorer mes capacités en mercatique, et plus précisément communicationnelles mais surtout mettre mes connaissances et capacités au profit de l'entreprise d'accueil. Aussi, je pense bénéficier de bonnes capacités rédactionnelles ainsi que d’un esprit de synthèse, ce qui me permettra de communiquer de manière optimale et efficiente. Enfin, j'espère pouvoir me distinguer de par mon dynamisme et ma rigueur.



Mes compétences :

Rédaction

Motivée et battante

Ambitieuse et sens de responsabilité

Marketing

Communication