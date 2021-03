Abdelali EL MHASSANI

Webmaster et Consultant en marketing digital, Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de la stratégie digitale.



Mes prestations sont à mener la conduite opérationnelle et le suivi des différents projets digitaux à savoir la création de sites internet, la planification marketing, le référencement naturel et sponsorisé, lemailing, l'affiliation, le community management, l'inbound marketing et le web analytics.



Mes compétences :

Inbound marketing

Community management

Gestion de projet

SEO

Merise

Affiliation

Mailing

HTML

E-commerce

CSS

PHP

Réseaux sociaux

Marketing

Stratégie digitale

Administration de bases de données

Développement web

SEM

Google Adwords

Microsoft Office

Wordpress

Google analytics