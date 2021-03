Abdelaziz BAYANE

Titulaire de Diplôme des études Supérieures Approfondies (DESA) discipline : Science de l'ingénieur spécialité : ITM (Informatique, Télécommunications et Multimédia) à la Faculté des Sciences de Rabat promotion 2008 , titulaire de Maîtrise ès sciences et techniques en I.E.E.A (Informatique, Electronique, Electrotechnique, & Automatique) à la Faculté des sciences et techniques d'Er-Rachidia, promotion 2001,actuellement en activité chez l’Agence de l’Oriental au département informatique .



Email:abayane@gmail.com

GSM:00212661469000



Mes compétences :

Ingénierie

Ingénierie des systèmes

Systèmes d'Information

Informatique

Gestion de projet

Architecture

Linux

WiMAX

Wi-Fi

VHDL

UMTS

UML/OMT

Synchronous Digital Hierarchy

Pascal

PABX

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Mac OS X

Java

GSM

C++

C Programming Language

Active Directory

PHP

JavaScript

Java Platform

JQuery

Java EE