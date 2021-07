Abdelbaki BASSOU

Je suis actuellement en poste à la MPT Saint bonnet de Mure/Saint Laurent de Mure , j'ai en charge la gestion d'un équipement de taille moyenne, une équipe de 23 salariés soit 7 équivalents temps plein, 9 prestataires de services et 6 bénévoles.

La structure que je dirige propose des activités de loisirs récréatifs et d'éducation populaire.

Il s'agit d'une structure qui est active dans l’intercommunalité Muroise.



Mes compétences :

Management de projets

Conduite d'équipes pluridisciplinaires

gestion financière et modèle écomonique

gestion des ressources humaines

maîtrise des dispositifs et financements de projet

Formation