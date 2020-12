Abdelhafid BENATMANE

Maintenance électrique et mécanique, préventive et curative. Installation, remise en

conformité, rénovation d’ensemble et de sous ensemble hydraulique, mécanique, pneumatique et

électrique .Transfère de machine outils et installation… Pose de chemin de câble, tirage, câblage…

Mise en route.

DIVERS

Maitrise de l’outil informatique (work,word,excel,autocad,et divers log de facturation.)Internet…

Mobilité géographique national et international, permis B, habilitation BR B2V Gestion d’équipe et de

chantier.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Automatismes industriels

Electricité