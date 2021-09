Abdelhak CHAMLALE (ABDELHAK CHAMLALE)

Avocat depuis plus de 15 ans maintenant, j'ai débuté au Barreau de Casablanca en tant que collaboratreur puis en individuelle durant une dizaine d'années. Mon expérience, mon sérieux et mes compétences sont à votre service pour vous conseiller et solutionner vos soucis juridiques quels qu'ils soient dans la mesure où j'exerce ma profession en tant que généraliste. Mes dominantes sont le droit de la famille, le droit civil, le droit de le droit social et le droit commercial notamment.