Abdelhamid ABRICHE

Je suis kabyle,natif d’Alger,je suis ingénieur en électronique de formation.

Je réside aux Comores .

J’ai commencé ma vie professionnelle au PNUD (O.N.G onusienne) comme Ingénieur en Maintenance Informatique.Ensuite j’ai ouvert une école privée à l’age de 24 ans .En 2002,j'avais lancé une société spécialisée dans le tourisme et les nouvelles technologies.

Je suis consultant pour des sociétés à Mayotte.

J'aime l'activité et le dynamisme.



De mai 2011 a janvier 2012, j’occupais le poste de Directeur Commercial du KARTHALA INTERNATIONAL HOTEL.



Et depuis j'ai repris mes activités d’ingénieur en électronique free lance ;en proposant aux sociétés des solutions informatiques.



Mes compétences :

Installation Informatique

Enseignement

Circuits Touristiques

Télécommunications

Installation vidéosurveilance

Energies renouvelables

Géolocalisation