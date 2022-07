Abdelilah HASSINE

Après un parcours professionnel de plus de 8 ans au sein du secteur privé de l'industries agroalimentaires en tant qu'ingenieur chef d'unité, responsable production et responsable qualité au sein de plusieurs entreprises a Aagdir, et plus que 6 ans entant qu’ingénieur d’état au sein de l’office Régional de la Mise en Valeur Agricole de Tafilalet a Errachidia. et plus de 3 ans Chef de service Administratif et Finacier au sein d'une Etablissemnt public a Beni-Mellal. Actuellement Ingénieur d'Etat au sein de l'Office National de Conseil Agricole.



Compétences :



• Gestion des affaires Administratives

• Gestion financiere

• Gestion RH

• Management de la qualité des produits agroalimentaires

• Pilotage des procèdes industriels agroalimentaires

• Gestion de la chaîne de production aux seins des unités agroalimentaires

• Gestion des ressources humaines aux seins des unités agroalimentaires

• Procédures d’exportation des produits agroalimentaires.

• Etude de faisabilité des projets agroalimentaires.



