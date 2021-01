Abdeljalil AIFA

AIFA ABDELJALIL EL Mejjadi

Place moufida Bourguiba chez el kotti sakiet –ezziet SFAX TUNIS

(+216) 22 050 241

+216 92735168

julien.mejjadi@gmail.com



CHEF D’EQUIPE : (CONTRE MAITRE DE SECTION)

CHEZ COMPTOIR GENERAL D’IMPRESSION ET TRAITEMENT D’EMBALLAGE FLEXIBLE COGITEL

DIPLOMS :* DIPLOME TECHIQUE EN ELECTRICITE BOBINNAGE

*2 DIPLOME (BACCALORIAT DE TECHNICIEN)

EN ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE

**

+20 ans dans le domaine (dans une société d'impression et traitement d'emballages légères

montages ; des machines d'impression 6;7, 8 et 9 couleurs héliogravures

à l’étranger....................des machines de contre collages (super combi ;simplexe

******************************************



..conducteurs des machines................. de découpes (KAMPF .WT DCM..)

conducteurs machines de transformations support p.v.c thermorecttables sleeve

maintenance et dépannages machines industrielles

installations électriques des bâtiments

AIFA ABDELJALIL



Mes compétences :

Bobinage moteures

conducteur machines de découpes d'emballage

maintenance électrique industrielle

installation électrique batiment

conducteur machines sleeve

montage et démontage machines