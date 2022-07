Abdelouahab YAHI

Mission:



Animer et encadrer Service.

Superviser l'ensemble des tâches, et contribuer

personnellement à leurs bonnes exécutions.

Traitements numérique des données de relevés topographique.

Entretien et densification de la polygonale.

Analyser des plans d'exécutions.

Mettre en oeuvre les méthodes appropriées pour l'implantations des ouvrages d'art ( viaducs, ponts, tunnels, dallot, stations d'épurations, tremies, métro, les entrée en terre, réglages de différentes couches des matériaux du tracé, et en définitif établir les plans asbult pour le maître de l'ouvrage.



Profil :



Grande connaissance et maîtrise des techniques topographique.

Connaissance des logiciels de topographie covadis, topocad et civil 3d

Utilisations matériels topographique

leica TS15 1".



Mes compétences :

Autocad, topocad, covadis,

Civil 3d