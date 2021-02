Abdelrezak REZAK BOULESNANE (BOULESNANE )

*FORMATIONS:

- bac en génie chimique obtenu en (2012).

- Licence en électromécanique obtenu en (2015).

- Master 2 en mécanique industriel obtenu en (2017).

* expériences professionnelle :

-3 ans et 7 mois au tant que technicien de montage Électrique.

(Entreprise ETARKIB A SETIF ET ELMILIA du 07/11/2016 au 26/06/2020) .

-stage de fin de formation master 2 au sein du complexe GL1K-SKIKDA du

(16/01/2017 au 30/01/2017)

-stage de fin de formation licence au sein du centrale Électrique a cycle combine de Skikda avec l' entreprise international constructeur SNC LAVALIN projet SKS du (14/02/2015 au 28/02/2015)

*COMPETENCES:

-montage électrique:(câblage ; mise à la terre; éclairage; protection cathodique; chemin de câble; placement des armoires).

-capacité de diriger une équipe.

-ayant le sens de la responsabilité.

-sérieux et motivée.

-dynamique.

-esprit de l'équipe.