Abderrahim MEFTAHI (ATHERA)

Meftahi Abderrahim, âgé de 32 ans licencié en informatique, diplômé de l'université de Saad Dahleb Blida en 2014, qui a travaillé dans plusieurs domaines dernièrement chez SARL Simo deco production a Sidi Rached wilaya de Tipaza comme Responsable de Système d'information et stock production. Une personnalité intègre, sérieuse, disciplinée, et méticuleuse, à le sens de responsabilité, d'organisation et de l'orientation avec un grand niveau d'habilité et d'adaptation qui possède l'esprit d'équipe ; Qui a acquis l'expérience on :



- 3 mois Housekeeping chez Sheraton club des pins, Staoueli.

- 7 mois Stage Pratique comme administrateur de gestion de stock chez l'écoule National Supérieure d'hydraulique, Soumaa-Blida.

- 2 ans et 2 mois Plusieurs responsabilités (Technicien supérieur-Bureau d'inspecteur-Cellule de media et communication) chez la direction de la pêche et ressources halieutiques de la wilaya de Tipaza.

- 2 ans et 3 mois Cadre dans plusieurs fonctions (Analyste SAP Production-Assistant Direction Stock & Logistique-Analyste Opérationnel Production-Responsable Système d'information & Stock Production) chez SARL Simo Deco Production, Sidi Rached-Tipaza.



Une Personne qui vois un monde professionnel vaste qui donne des motivations exceptionnelles a vivre et partager, acquérir de nouvelles expériences.