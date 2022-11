Abderrahman HANAFI (ABDERRAHMAN HANAFI)

Abderrahman Hanafi

Membre de la SCAM France



FILMOGRAPHIE

Expérience dans le documentaire : Le Hoggar 52 Le Tassili des Ajjers 52 Dunes et Oasis 26 Zones Humide du Parc National dEl Kala 52 Les Chalutier de Béni Saf 52 Le Pur Sang Arabe 52- Safari Photos Libellules 30 etc. (Diffusés sur plusieurs chaînes)



BIBLIOGRAPHIE

La belle Époque - EAN13 : 9782312035857 2015

Dyab et Jazia - EAN13 : 9782312046372 2016

Les Miracles de la Vie - EAN13 : 9782312043357

La Légende - EAN13 : 9782312044460