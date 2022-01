Abdessamad HASSANI

Elaborer les plannings hebdomadaires de montage/emballage ;

Constituer les équipes en fonction des besoins : délais, compétences, …

Coordonner le travail des équipes : emballage, chargement ;

Préparer les documents pour les transporteurs : bon de livraison, ordres de chargement ;

Suivre les délais des fournisseurs pour les achats de matière première et produits semi-finis ;

Vérifier et analyser le réalisé : factures, nombre de colis, type et sortes, moyennes mensuelles, comparaison aux capacités, productivité, …

Assurer les flux de matière en interne, la livraison des produits ou de composants chez les clients ;

Améliorer la gestion des stocks ;

Résoudre les dysfonctionnements, gérer les priorités, les imprévus, les retards et leur impact en terme d’organisation du travail, informer les assistants commerciaux pour leurs clients.



Mes compétences :

level maintenance

Production management

Pneumatics

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Extrusion

Aluminium

équipe Maintenance

