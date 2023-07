Abdessamad RHOULAM

Travailleur, rigoureux et disponible. Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez en adéquation avec mon profil.

Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe.





Mes compétences :

Electronique Analogique

Machines tournantes

Electronique numérique

Electrotechnique

VHDL/FPGA

Mécanique des fluides

Efficacité énergétique

Commande des machines

Electronique de puissance

Programmation orientée Objets C/C++/Java

Simulation numérique

MATLAB

RDM

Labview

Microprocesseurs/Microcontrôleurs

Coordination de projets

Energies renouvelables