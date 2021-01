Abdi YOUSSEF

Fort de ma polyvalence dans le domaine de la gestion , je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi-stage qui me permettra de mettre à profit mes compétences.

Au cours de mon parcours professionnel, j'ai acquis une solide expérience nationale dans les domaines administratif et relationnel. Les divers postes que j'ai occupé en stage a PROXIMO et RCAR et CNRA, m'ont permis de renforcer mon sens aigu de l'organisation et de la gestion du temps, d'avoir la satisfaction de mener à bien des tâches dans un temps donné, de développer le plaisir du travail en équipe et d'approfondir mes capacités relationnelles. Rigoureux, curieux d'esprit, optimiste et déterminé je gère très bien la pression et le stress.

Mes études et les formations internes des entreprises pour lesquelles j'ai exercé m'ont fournis de très bonnes bases pour me lancer dans la vie active avec dynamisme et envie. Mes centres d'intérêts tournent autour des thèmes d'audit et contrôle de gestion, mais aussi de l'équilibre puisque je pratiquele hapkidoet le yoga depuis plusieurs années. J'aime les voyages et faire des rencontres, l'ouverture d'esprit et la curiosité sont pour moi très positifs.

Je suis à la recherche de nouveaux défis et responsabilités auprès d’un organisme qui me permettra d'exploiter mes capacités et d'en renforcer d'autres.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion

Finance

Comptabilité

Audit