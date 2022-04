Abdou Rahim KABRÉ

Titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en Réseaux et Télécommunications, je me destine à une carrière d'INGENIEUR RESEAU, plus particulièrement dans le domaine de la sécurité informatique. C'est dans cette voie que je continue mes études en suivant les cours de GENIE LOGICIEL DES RESEAUX ET TELECOM à l'EST LOKO.

Ma dernière année de technicien superieur à l'OFFICE NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS DU BBURKINA FASO m'a permis d’approfondir mes connaissances sur les réseaux informatiques, mais également d’acquérir de nouvelles méthodes de sécurisation appliquées à la protection de ceux-ci.



Lors de mon stage à l'office national des télécommunications du Burkina Faso, j’ai pu développer cet esprit d’équipe qui permet aux organisations de réaliser des projets et de travailler ensemble sur des objectifs. Le contact répété avec un public exigeant d'utilisateur m'a également permis de mieux comprendre les enjeux d'un travail d'équipe.









Une question, une remarque, plus d'informations? N'hésitez surtout pas à me contacter !



00225 08 18 52 21



abdoullimaya@yahoo.fr



Mes compétences :

Bureautiques

Maintenance

Maintenance réseaux

Réseaux d'entreprises

3G

Informatique