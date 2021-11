ABDOUL BA

Djougop Peul en face Université Gaston Berger, SAINT - LOUIS / SENEGAL

Né le 04Fevrier 1983 à Podor

Nationalité : Sénégalaise

Situation Matrimoniale : Marié avec 1 enfant

Tel : 77 918 95 39

Email : baabdoulbodejo@yahoo.fr



PROJET PROFESIONNEL:



Gestion Financière et Coordination de projet



FORMATION

2008-2009 : Maitrise avec Mention Assez Bien en Gestion des Entreprises Agricoles Université Gaston Berger

- Audit

- Contrôle de Gestion

-Economie Publique

- Création d’entreprise

- Exploitation agricole

- Calculs économiques

2007-2008: Licence avec Mention Assez Bien en Gestion des Entreprises Agricoles Université Gaston Berger

- Conception-Suivi-Evaluation de Projet

- Agronomie, Pédologie, Hydraulique agricole

- Analyse financière

- Droit Foncier

- Comptabilité des sociétés

- Marketing

- Statistiques







2006-2007: DEUG en Sciences économiques et de Gestion Université Gaston Berger

- Comptabilité Générale

- Comptabilité Analytique

- Economie

- Informatique

- Techniques d’expression

- Mathématiques

2003-2004 : Baccalauréat L2



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



01-08-2006 au 30-09-2006 : Stage en comptabilité à la SAED

OD salaires

Journal des achats

Journaux de trésorerie (Caisse, Banque, Poste)

Rapprochement bancaire

Travaux d'analyse des comptes Fournisseurs et virement de fonds

Traitement des effets de commerce

- 28 au 29 Mars 2009 : séminariste sur le thème: Les institutions financières décentralisées : viabilité et pérennité

- 27 Juillet au 27 Octobre 2009 : Stage à la FEPRODES Saint-Louis

Service Comptabilité : Enregistrement des opérations comptables

Service Caisse : Enregistrement des opérations de dépôts et de retraits, donner des renseignements et ouverture de compte, paiements western union

Service Crédit : Élaboration des dossiers de crédit et annexes.

- Du 12 au 23 Octobre 2009 : Formation sur le nouveau référentiel comptable des SFD

- Du 02 Octobre au 31 Décembre 2009 : Comptable à la MEC FEPRODES Saint louis

- Du 01 Janvier 2010 à nos Jours : Facilitateur programme PCE US AID Zone Nord avec la FEPRODES

Suivi activités avec un reporting mensuel

Suivi financier avec un reporting trimestriel

Suivi et reporting des indicateurs

Géo référencement des bénéficiaires

Cartographie

Base de données



- Avril 2011- Novembre 2011 : Superviseur de Crédit MEC FEPRODES

Evaluation dossiers de crédit

Suivi du portefeuille

Reporting mensuel

Coaching des agents de crédit



- Avril 2011 à nos jours : Coordonnateur Programme PASA PAD entre FEPRODES et Agence de Coopération Espagnole

Suivi activités avec un reporting mensuel

Suivi financier avec un reporting trimestriel

Suivi et reporting des indicateurs

Géo référencement des bénéficiaires

Cartographie

Base de données des bénéficiaires



- Novembre 2011 à nos jours : Chef Département Crédit MEC FEPRODES

Evaluation dossiers de crédit

Suivi du portefeuille

Reporting mensuel

Coaching des agents de crédit

- 11 au 15 Février 2013 : Co Formateur Séminaire Métier Agent de Crédit organisé par PAMIF 2

Avec Développement International Desjardins pour la formation des agents de Crédit de la zone Centre-Sud et Est du Sénégal

LANGUES



Français : Lire, Parler, Ecrire = excellent niveau

Anglais : Lire, Parler, Ecrire = assez bon niveau

Wolof : Lire, Parler, Ecrire = très bon niveau

INFORMATIQUE

Maitrise : Internet, Base de données

Word, Excel, Power Point

Bases de données

Logiciels étudiés: SAF 2000, LGI, Compta



Mes compétences :

Gestion de projet

Finance

Comptabilité