Abdoul Diaïla BAH

Avec plus de 2 décennies d'expérience dans le secteur des BTP dont 10 ans en tant qu'Ingénieur d’Études de Prix, aujourd'hui ma mission consiste à établir des offres de prix pour des clients publics et privés dans la cadre d'appels d'offres, d'adjudications ou de concours en s'assurant de leur conformité administrative, technique et financière.



Mon travail au quotidien de Deviseur (ou Calculateur) s'effectue en deux étapes amont et aval par rapport à l'acquisition d'une l'affaire :



Étape 1 : Établir le prix de grands projets (classe 8) de construction et de rénovation de Bâtiments en calculant (à l'aide de logiciels informatiques) pour chacune de leurs activités le coût de matériau, de matériel, de main d'œuvre, de sous-traitance ainsi que les frais relatifs à l'installation et au fonctionnement du chantier. Cette étape est couronnée (avec la direction) par la détermination des frais généraux et de la marge bénéficiaire de l'entreprise à appliquer.



Étape 2 : Préparer et procéder au transfert du dossier d'étude au service exécution en cas d'acceptation de l'offre et de la réception d'une commande du client. C'est un exercice au cours duquel je présente le projet et les hypothèses de l'étude aux services exécution et achat. C'est le point de départ de la phase préparation du chantier.



Mes compétences :

Hydraulique

Ingénierie

Deviseur

Construction

Travaux publics

Urbanisme