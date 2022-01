Abdoul Tanor DIAW

Officier Mécanicien de formation, j'ai acquis differentes experiences en tant que naviguant à bord de Petroliers et Chimiquiers mais aussi dans la gestion de centrales électriques.



Diplomé depuis Janvier 2014 du DU Expertise Maritime de l'Université du Havre en partenariat avec l'Ecole Nationale de Marine Marchande,formation organisée de façon modulaire sur seize mois.

Cette formation m'a permis d'avoir des connaissances et compétences transversales et une aptitude à exprimer un point de vue réaliste et argumenté sur des sujets de technologie maritime :

examens d’avaries sur un navire ou des marchandises,

avaries causées à des installations portuaires: évaluer la cause et le montant de dommages sur les navires, les ports, les ouvrages maritimes, les marchandises transportées, l’environnement .....



Mes compétences :

Environnement marin

Droit maritime

offshore

expertise coque facultes

Droit des peches

Sécurité et Sureté maritimes

Droit de la mer