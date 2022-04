Abdoulaye BRAHIM

Diplômé en Développement rural option Environnement à l'Institut Universitaire des Sciences Agronomiques et de l' Environnement de Sarh ( IUSAES) / Tchad. J'ai cinq(5) d’expériences professionnelles humanitaires avec des ONG internationales(Oxfam intermon, Secours Islamique France, Médecins Sans Frontières Holande, SOS Sahel international, Comité international de la Croix-Rouge et CARE international. Mes domaines d’expériences sont le Wash, Protection , Sécurité alimentaire et insertion socio-économique. Actuellement, je suis agent insertion socio-économique de Humanité & inclusion, ex-HANDICAP International à Bol, chef-lieu de la province du Lac Tchad.



Mes compétences :

Environnement

Eau

Agronomie

Enquêtes de terrain

Hygiène et Assainissement