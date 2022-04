Abdoulaye DIOP

PuBusCOM est un réseau de distribution, de communication et Marketing



Promotion & Communication

* Nous aidons les entreprises à promouvoir leurs produits dans le marché local mais aussi dans la sous région.

* Nous travaillons avec les médias pour la diffusion et l’insertion publicitaire des produits de nos partenaires.

* Nous aidons aussi les promoteurs dans la recherche de sponsors à leurs événements.

* Nous aidons aussi les entrepreneurs à la réalisation de leur projet grâce à des système d’interconnexion entre les offres et les demandes.



Produits Agricoles

Nous commercialisons des produits agricoles tels que:

* l'arachide et ses dérivées,

* la gomme arabique,

* la noix de cajou et ses dérivées

* le sésame,

* l'huile de palme...

* le café (origine cote d’ivoire)



Transport:

Nous participons à des opérations de fret entre le Sénégal et la sous région mais aussi à l’intérieur du pays et nous avons eu à travailler avec:

* la CSTT AO avec la fourniture de 58 Camions et 10 porte-char vers LOULOU (MALI) et 05 camions vers TONGO (Cote d'ivoire) en 2011,

SOMICOA avec les opérations de fret du phosphate de DINDORI( Matam) vers le port de Dakar en 2011 et 2012.

* MATRAS-MALI pour l’acheminement de 500 Tonnes de ciment de la cimenterie du Sahel vers Bamako

* IMETAL - MALI avec l'évacuation du fer du Port de Dakar vers Bamako.



Notre Mot:

Nous sommes ouverts à tout monde