Passioné des arts graphiques et de la photographie, professionnel de l'image et diplômé en communication d'entreprise. Graphiste expert en création d'identité visuelle, affiche, charte graphique complète. Webdesigner, ergonomiste maquettiste, concepteur redacteur et editeur de magazine.



Mes compétences :

Graphic design

Photography

Communication Strategy

Communication

Branding