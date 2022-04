Mes compétences :

Métré et études de prix,

Dessin de bâtiment,

Géologie appliquée et Géotechnique,

Essai sur matériaux et normes,

Assainissement et hydraulique urbaine,

Résistance des matériaux,

Topographie,

Microsoft Word, Power point, Access, Excel,

MS Project, M Visio, Outlook, MindManager,

AutoCAD, ArchiCAD, Catia V5, Photoshop,

ROBOBAT Millenium, ROBOBAT CBS.