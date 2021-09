Abdramane BATHILY

Mes missions principales couvrent :



-Les études de réseaux électriques avec les logiciels EUROSTAG, POWER FACTORY, CYME, EMTP-RV au travers des études suivantes :

o analyses de répartition de puissance,

o analyses de courants de court-circuit,

o analyses de contingences,

o analyses de stabilité transitoire.



-Les études de conception et l'établissement des spécifications techniques des équipements électriques tels que les auxiliaires électriques, les postes et les lignes à haute tension :

o calcul de section des conducteurs de lignes aériennes haute tension suivants les critères de section économique, de tenue thermique, de chute de tension, de courant de court-circuit et d'effet corona,

o conception des postes (configuration et caractéristiques des équipements principaux),

o études des niveaux d'isolement des équipements des postes et lignes haute tension,

o conception des auxiliaires électriques des usines hydroélectriques (configuration et caractéristiques des transformateurs des services auxiliaires, caractéristiques des systèmes à courant continu).



-Les études de pré-dimensionnement des alternateurs hydroélectriques à pôles saillants avec la définition de leurs caractéristiques :

o magnétiques (réactances électromagnétiques),

o thermiques (pertes joules et mécaniques),

o mécaniques (masses et inerties)

o électriques (rendement).



Mon expérience couvre également :

o Les essais de réception et de mise en service d'alternateurs sur site.

o Les inspections en usine d'équipements électromécaniques tels que les barres roebel des enroulements statoriques, les systèmes d’excitation des alternateurs ainsi que les disjoncteurs à haute tension.

o L’assistance technique au Maître d’Ouvrage sur les équipements électriques et électromécaniques.

o La gestion de projet et l’établissement de propositions techniques et financières en réponse aux appels d’offres



J'ai passé le TOEIC avec 875 points sur 1000.



Mes compétences :

hydroélectricité

Conception

Réseaux électriques