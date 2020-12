Abichat JACKY

Préparateur en pharmacie d’officine depuis plus d’une dizaine d’années, en qualité de vecteur d'informations scientifiques. Ma position consistait à la délivrance d’ordonnances, de vente en parapharmacie et de matériels médicaux. Je dispose d'une expérience significative dans le monde de la Pharmacie d'officine.



Doté d'un fort tempérament commercial et ayant le goût du challenge,tenace et doté d’une aptitude à la négociation



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word