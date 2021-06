Abigail BULOT

Après une longue carrière dans le travail social, j'ai décidé d'opérer un changement dans ma vie professionnelle et de m'orienter vers le métier de la formation professionnelle. Pour aller plus loin dans mes aspirations, j'ai décidé de continuer à me former par le biais d'un Master, pour devenir ingénieur de formation pédagogique en me spécialisant notamment dans l'usage des technologies numériques et du multimédia. Aujourd'hui, je souhaite m'ouvrir à d'autres opportunités et élargir mon réseau professionnel. Forte de mes expériences de vie, je suis une personne dotée d'un grand sens relationnel. Je suis prête à relever les défis pour ceux qui seraient prêts à les relever avec moi!