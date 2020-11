Aboki RAYMOND

Raymond ABOKI est spécialisé dans l’accompagnement des collectivités et dans la réalisation de projets de territoire.



Urbaniste-Planificateur de formation, Doctorant en Politiques Locales de l'Habitat au Laboratoire Interdisciplinaire En Urbanisme (LIEU, ex CIRTA, Aix-Marseille III), il présente un profil transversal qui lui permet d’avoir une vision assez large des métiers de l’urbanisme, de l'immobilier résidentiel, et plus globalement de l’aménagement du territoire.



Après une expérience de six mois au sein de la Société Centrale pour l’Equipement des Territoires (SCET), filiale de la Caisse des Dépôts & Consignations, où il conduit notamment la "phase diagnostic" du Projet R&D "Logistique Urbaine" du Groupe, il rejoint Sémaphores Territoires, filiale du Groupe Alpha, d'Octobre 2009 à Avril 2012 où il intervint notamment en appui aux consultants séniors dans de nombreuses et diverses études stratégiques territoriales (PLH, PDH, SCOT, AEU, etc.), missions d’analyse des marchés de l’immobilier, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou à maîtrise d’œuvre urbaine sur des projets d’aménagement urbains complexes (Euromediterranée, Dugny-Courneuve) ou d'éco-quartiers (Nice Méridia), de développement économique et de compétitivité des territoires.



En Janvier 2013, il intègre le Département Études de la Filiale Vente du Groupe Immobilier Constructa dont il devient le Directeur trois ans plus tard, avec pour principales missions la structuration dudit Département et son développement, l'analyse des marchés immobiliers en région méditerranéenne, et plus largement sur l'ensemble du territoire national.



Mes compétences :

Planification territoriale

Prospection foncière

Aménagement du Territoire

Urbaniste

Analyse des marchés immobiliers

Positionnement "prix" de programmes immobiliers à

Programmation de projets immobiliers à vocation ré

Définition et segmentation des cibles clientèles