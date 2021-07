Mes compétences :

VHDL

Arduino

FPGA

Maintenance informatique

Programmation orientée objet java

Microcontroleur

Programmation C et C++

Réseaux informatiques

Traitement d'images

Traitement du Signal

Réalisation des cartes électronique

Informatique industrielle

Antennes et propagation

Electronique embarquée

Electronique analogique

Electronique de puissance

Maintenance industrielle

Electronique numérique

Hyperfréquence