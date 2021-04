Dix ans passés chez Pechiney Maroc ( groupe Rino tinto Alcan leader mondial de l'aluminium) en tant que responsable Bureau d'études et travaux neufs, puis six ans au sein de EAT ingénierie Strasbourg comme chef de projet assurant des missions d'Assistance technique en ingénierie-Bureau d'études- assistance Maîtrise d'Ouvrage/Maîtrise d'Œuvre dans l'industrie et le traitement des eaux.



Depuis 2007, je me suis mis à mon compte comme ingénieur études & projets spécialiste en assistance technique pour les usines de traitement des eaux usées industrielles et domestiques. Je travaille en sous-traitance avec les grands groupes, les ingénieries et les collectivités.

Je suis capable ainsi d'aborder tous les aspects d'un projet : mettre en place, de suivre et de conduire des projets liés au traitement des eaux résiduaires, depuis les études préliminaires jusqu'au suivi de réalisation et tests de bon fonctionnement des installations.



Les prestations en Process :

- Assistance maitrise d'ouvrage : prélèvements, essais pilotes, études de choix des filières de traitement, estimations des coûts en phase avant-projet, consultations des fournisseurs, réalisation de cahier des charges...

- Dimensionnement des Stations de traitement des eaux résiduaires



Les Prestations en bureau d'études:

Assistance à la maitrise d’œuvre : études et réalisation des plans guides GC , des plans guides tuyauterie , des profils hydrauliques, plan d’ensemble, plan d’implantation, plans de détail, schémas P&ID , PCF, calcul hydraulique...



Les prestations en gestion de projet:

-Consultation des fournisseurs.

-Réalisation des spécifications techniques et cahiers des charges.

-Gestion de la configuration et des modifications.

-Maitrise des délais (Réalisation et suivi des plannings).

-Maitrise des côuts (diagramme CBTP...)



Site internet: www.projettis.com



Mes compétences :

Gestion de projets

Traitement des Eaux Usées Industrielles et Ur

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Bureau d'étude en environnement

Chargé d'affaires

Responsable études

Assainissement

Ingénierie de l'eau

Ingénierie industrielle

Plans et schémas P&ID

Expertises des usines de traitement des eaux