Adeline MOINE (HEUILLON)

Diplômée d'Etat Infirmière après une reconversion professionnelle, mes formation, mes expériences professionnelles et associatives m’ont permis de développer des qualités d’organisation, de communication et de gestion.

J'aime travailler en équipe et pouvoir accompagner le patient dans son projet personnalisé. Mes qualités d’adaptation, de réactivité et d’autonomie seront un atout pour acquérir rapidement les savoir-faire indispensables au poste. D’autre part, je maîtrise de nombreux outils informatiques.



Mes compétences :

Secrétariat administratif

Assistante commerciale

Pack office

Internet

Soins infirmiers

Hygiène