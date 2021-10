Adeline STENNELER

Je recherche actuellement un emploi susceptible de développer mes compétences.

Après 13 ans dans le domaine de la sécurité incendie, j’ai choisi de faire une reconversion professionnelle.

Les différents postes que j’ai occupés m’ont permis d’acquérir un savoir-faire :

Mailing, saisie de rapport journalier, accueil téléphonique et physique, classement et archivage de documents

Ainsi que d’acquérir un savoir-être :

Sens du service, confidentialité des informations (habilitation confidentiel défense), réactive, autonome.

Aujourd’hui, j’ai préféré m’orienter vers une branche qui m’a toujours attirée le secrétariat administratif et comptable.

A cet effet j’ai suivi une formation d'assistante polyvalente de gestion PME- PMI au CPPU de l’Union.

Ma formation m’a permis d’acquérir des bases solides en secrétariat administratif et comptable. J’ai pu les compléter par une formation pratique lors de stage en entreprise.

Ces expériences ont confirmé ma capacité d’adaptation à des situations nouvelles et mes compétences dans ce domaine.

Cette orientation sera une source d’enrichissement et d’épanouissement, car j’apprécie particulièrement la diversité des tâches.