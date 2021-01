Adiafi Joseph ETTIEN

Après des années d’études au Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) et à l’Institut Supérieur de Management (ISM) et avec plus de 7 ans d’expérience au service du secteur public et privé, je souhaiterais aujourd’hui rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle je saurais être force d'exécution afin d’atteindre les objectifs fixés. Flexible et dynamique je serai apte à intervenir dans des contextes variés.



Mes compétences :

Administration du personnel

Comptabilité

Management d'équipes

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Audit interne

Management des risques

Audit comptable

Audit financier

Contrôle de gestion, Programmation et Politiques F

Microsoft Project ;Pack office; bank micro; credit

Stratégie d'entreprise