Adil ACHRAK

Gestionnaire et administrateur depuis plus de 18 ans dont 13 ans chez un groupe bancaire prestigieux leader en leasing mobilier et immobilier et services financiers aux entreprises , j’ai occupé différents postes de gestion, qui m’ont amené à œuvrer dans presque toutes les sphères de l’administration et le management des ressources financières et humaines , allant de la comptabilité au ressources humaines en passant par le commerce, les ventes, le service à la clientèle et des postes de responsabilités dans l’exécutif et le top management.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Négociation commerciale

Finance

Relations sociales

Service financier

Management commercial

Management

Développement commercial

Communication

Négociation contrats

Direction des ressources humaines