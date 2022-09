Adil KHCHAF

Voyageur musulman franco-marocain, né en 1990 à Nice, vivant entre la Lorraine et la Côte d'Azur...

Je suis passionné par l'art d'après guerre et le design contemporain...

Ainsi que par Salvador Dali qui est pour moi un miroir et un héritage artistique car l'anagramme de Dali est celui de mon prénom Adil...

Je m'intéresse à plein de choses dans la vie comme notamment l'ethnologie et les cultures primitive à travers les arts. Ainsi que la protection de l'environnement en essayant de consommer éco-responsablement au quotidien...