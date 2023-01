Adil MALVERDE

Voyageur musulman franco-marocain, né un jour d'avril 1990 à Nice, vivant entre la Lorraine et la Côte d'Azur... Je suis taureau ascendant taureau et mon signe aztèque est le crocodile...

Je suis passionné par l'art contemporain et le design industriel ainsi que par Salvador Dali qui est pour moi un miroir et un héritage artistique car l'anagramme de Dali est celui de mon prénom...



Diplômé d'un BEP Production Mécanique, d'un BAC PRO Technicien d'Usinage et d'un BTS Conception des processus de réalisation de produits option B, je m'intéresse à pleins de choses dans la vie comme notamment la littérature, la cinématographie, en particulier les films de SF et LGBT+... Je suis également membre d'un jardin collectif au centre culturel " Le Quai" au sablon ou je participe à l'élaboration d'une feuille de choux mensuelle...



De plus, j'aime bien écouter la radio et vivre dans la simplicité...

Soucieux de la protection de la nature, je consomme au mieux pour préserver la planète...



Salvador Dali a dis: «Commence par apprendre à dessiner et à peindre comme les anciens maîtres», «tu pourras ensuite faire comme tu voudras, chacun te respectera». «Pas de chef-d'oeuvre dans la paresse !».