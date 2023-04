Adja DIAGNE

Advice and guide international young players coming from training centers ( France and Senegal ). I help them finding the club that suits them and eases their integration into the professional world.



I'm also handling transfers for professional players who are already playing in the european and african leagues.



If you need future talents or professional players in your club, feel free to contact me.



Conseille et oriente des joueurs venus de centres de formation ( France et Sénégal ), Les aide a trouver le club qui leur correspond et facilite leur intégration dans le monde professionnel du football.



Je me charge également du transfert de joueurs professionnels issus du championnat Européen et Africain



Si vous avez besoin de jeunes talents ou de professionnels dans votre club,n'hésitez pas à me contacter.