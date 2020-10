Adlene ABBACI

Fort de plusieurs expériences significatives dans le domaine de la planification et la gestion de la production industrielle, j'ai mis en avant mes aptitudes, mes compétences et mon savoir-faire ainsi que ma motivation sur la gestion de la chaine logistique du complexe sidérurgique SIDER EL HADJAR, pilotage du carnet des commandes clients, planification de la production, programmation des installations, gestion des réalisations, harmonisation du fonctionnement des différentes installations à travers un support logistique tout au long du processus de fabrication, du besoin client jusqu'à la satisfaction totale de ce dernier.

Mon statut de directeur supply chaîne du complexe industriel Sider el Hadjar Annaba ma permis de développer des compétences solides et un savoir-faire pour évoluer encore plus dans ma carrière professionnelle sur les mis en oeuvres des flux de production, Programmation des installations, Ordonnancement et cadencements des commandes, Établissements des programmes (opérationnels et budget physique), Analyse des données et gestion des interfaces (Marketing, Production, Qualité et Expéditions).