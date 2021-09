Adrian Ciprian PALADE

Bonjour,



Je suis ingénieur, titulaire d’un diplôme de doctorat en mécanique et fort d’une expérience professionnelle, je désire aujourd’hui intégrer une organisation afin de continuer à progresser et élargir mes connaissances.



Je maîtrise aujourd'hui à la fois des outils informatiques, de conception mécanique et modélisation 3D (SolidWorks, AutoCAD, etc), les normes de conception et de dessin (ensembles mécano-soudés, tôlerie, usinage, matériaux plastiques et composites, etc.) et je suis devenu un acteur important dans le déroulement d'un projet. En effet, j'apporte mon savoir pour la réalisation de la conception de machines spéciales très complexes, le suivi des achats et budgets, la réception des pièces fabriquées ou sous traitées, le montage et les tests des équipements.



Motivé, dynamique, rigoureux et avec un sens technique confirmé, je suis a la recherche d'un poste d'Ingénieur Mécanique qui me permettra d'évoluer dans le domaine mécanique et mettre a profit l’ensemble de mes compétences.



Mes compétences :

Microsoft Office

Soudage

Cahier des charges

Abaqus/CAE

Ansys

Ciel Gestion

Science des matériaux

Calcul mécanique

Résistance des matériaux

Conception mécanique

Caractérisation des matériaux

Conception 3D

AutoCAD

SolidWorks Simulation

SolidWorks

Offshore Oil & Gas