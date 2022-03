Adrien CHAPELET

Passionné de nouvelles technologies, je développe et conçois du hardware et du software depuis l'âge de 15 ans.



De par mes expériences professionnelles, je suis devenu petit à petit spécialiste des objets connectés, j'ai développé plusieurs produits utilisant les technologies Bluetooth Low Energy (BLE), mais aussi les technologies réseau basse consommation telles que Sigfox et LoRa.



J'ai des compétences en développement système embarqué, que ce soit pour des objets (Intel Quark/Curie, ARM Cortex M, Zephyr, RTOS ...) ou des systèmes plus puissants (Linux, Raspberry Pi ...).

J'ai aussi de l'expérience en conception, développement et mise en production de sites, sur CMS, mais surtout en langage natif (HTML5, CSS3, PHP, Symfony, GoLang NodeJS, Express ...), notamment pour du backend, et pour bâtir une plate-forme IoT Big Data, maitrisant ainsi toute la chaine de valeur, de l'idée à la conception et la programmation de l'objet, mais aussi du backend.



Enfin j'ai de l'expérience en gestion de projet, par méthodes agiles, que ce soit lors de mes différentes opportunités professionnelles en startup, ou lors de mon projet de fin d'études, où j'étais chef de projet partenaire avec Sigfox, encadrant une équipe de 8 ingénieurs.



Mes compétences :

Microsoft Office

Programmable Interrupt Controler (PIC)

Microsoft Windows

Linux

HTML

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Assembler

Microsoft Project

WordPress

Personal Home Page

MySQL

Microsoft C-SHARP

Joomla!

JScript

Autocad

Raspberry Pi

Arduino

Laravel

Mécanique (cinétique, dynamique ...)

SigFox

Bluetooth Low Energy

BLE

Li-Fi