Adrien GILLOT

Après une formation de Brevet de Technicien de Collaborateur dArchitecte (B.T.C.A.) jai pu mettre en pratique le dessin traditionnel. J'ai complété cet enseignement par la maîtrise des logiciels Archicad, Lumion, Photoshop et Artlantis.



Au cours de mes premières années dexpériences dans le Golfe de Saint-Tropez, jai réalisé au sein de plusieurs cabinets darchitecture des déclarations préalables, des permis de construire, des plans dexécution ainsi que des images de synthèse et des relevés de mesure sur les chantiers, pour la réalisation de villas individuelles principalement.



Ces expériences m'ont permis d'investir dans lachat dun bien immobilier afin de le rénover entièrement et de le revaloriser.



Par ailleurs, j'ai ensuite collaboré avec différents architectes à la Réunion à partir de 2010, principalement sur des projets de logements collectifs et sociaux, ainsi que quelques établissements recevant du public, en réalisant notamment des dossiers de la phase faisabilité à la phase dossier de consultation des entreprises.



Ces 8 ans dexpériences m'ont permis d'élargir mes champs de compétences professionnelles.