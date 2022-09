Bonjour,



Je m'appelle Adrienne Mouraret, j'ai 25 ans et mon métier c'est la Supply chain.



Ce que j'aime dans ce metier ? Trouver des solutions efficientes et creatives afin de presenter chaque jours de meilleurs résultats.



J'ai lancé ma vie professionnelle par un DUT Tech de Co, que j'ai validé par un stage chez Ducati dont je retire Autonomie, Organisation et l'intérêt de mettre la passion au service d'un projet.



Ma soif de savoir m'a ensuite menée en Norvège pour une licence en management. Un coursus et une vie sociale anglophone m'on permis de parler un anglais volontaire et agréable.



Cette année à l'étranger à aussi été pour moi l'occasion de positionner le reste de ma carrière, c'est pourquoi j'ai choisit le master MALO : Encadrée par les enseignants-chercheurs du CRET-LOG ainsi que par des professionnels, j'ai pu apprendre les aspects théoriques de mon metier. De nombreux ateliers m'ont permis d'amorcer mon envol vers le monde professionnel.



En conclusion de ces cinq ans d'études, j'ai pu participer à l'aventure Haribo en tant que pionniere pilote de flux. Depuis, j'ai visité et travaillé en Nouvelle Zélande pendant 7 mois, puis ai intégré la CMA CGM pour qui je mesure et optimise le remplissage des navires qui me sont confiés. Je travaille avec la Caraïbe et les Etats unis, tous les jours, dans la langue de Shakespeare.



Vous cherchez quelqu'un de curieux, capable de résoudre vos problèmes par une solution créative et qui saura s'intégrer rapidement ? N'hésitez pas à m'envoyer un e-mail : mouraret.adrienne@live.Fr



** L'impossible n'est pas Supply**



A bientôt,



Adrienne





Mes compétences :

Supply chain management

Gestion de projet

Anglais courant

Logistique

Gestion de production

Communication

ERP

Vente

Droit

Gestion de stock

Achats

Leadership