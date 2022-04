Afaf AKARKAOU

Fraîchement diplômée de l’École Mohammadia d'Ingénieurs en génie des procédés industriels, je relève avec un vif intérêt la possibilité d'intégrer 'une structure connue pour son professionnalisme et ses performances.

Ma formation et mes stages témoignent de mes qualités d'adaptation et de mon esprit d'analyse qui me permettent d'être polyvalente et rapidement opérationnelle.

Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions qui me seront confiées.



Email : afafakarkaou@gmail.com





Mes compétences :

Audit

QSE

Évaluation environnementale

Travail en équipe

Gestion de la qualité

Développement durable